Päästeamet ja politsei kutsuvad üles loovutama ebaseaduslikke relvi

Kampaania korraldajad rõhutavad, et ise ei tohiks hakata midagi ära tooma, vaid teataja juurde tullakse. “Mullu tuli ette, et kodanik otsustas ise loovutatavad esemed politseisse viia ja esemete hulgast leiti nii detonaatoreid kui lõhkeainet. Selline komplekt võib tuua väga traagilisi tagajärgi. Seega palume kindlasti teada anda telefonil 112, mitte ise midagi kuhugi tuua,” rõhutas pommigrupi juht.

Põhja-Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmann tõdes samuti, et kortermajas võib plahvatus lõppeda traagiliselt ja ohus inimeludega kaasneb kindlasti ulatuslik majanduslik kahju. Viimati plahvatas kortermajas lõhkeaine kümne aasta eest Tallinnas Kuldnoka tänaval, kus hukkusid mees ja väikelaps. Surmaga lõppenud õnnetusi on juhtunud viimastel aastatelgi. Tunamullu hukkus Ida-Virumaal mees, kes ketaslõikuriga mürsku lõikas, kui järgnes plahvatus. Sama juhtus ka eelmisel aastal. Viimase kolme aastaga on plahvatustes saanud raskeid, enamasti käe- või näovigastusi viis inimest.

Ringkonnaprokurör Eneli Laurits nentis, et prokuratuur puutub oma töös kokku eeskätt nendega, kes ise pole lõhkeainet ega relvi ära tooma tulnud. Vastupidi: tihti tunnevad need inimesed arusaamatut huvi ohtlike esemete kollektsioneerimise vastu. Paraku ei anna nad endale aru, et sedasi käitudes seavad nad väga suurde ohtu kaasinimesed. “Ainuüksi juba sellise ohu tekitamine on karmilt karistatav. Võimalus lõhkeained ja relvad vabatahtlikult loovutada on ainus viis vältida pikkade aastate veetmist vanglas,” selgitas prokurör.