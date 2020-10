Pärnumaa malev palub uue hoone tarvis kümmet miljonit

Kaitseliidu Pärnumaa maleva juhatus arutas kõnealust teemat viimati mitmel korral septembris. Lõpuks jõuti otsusele esitada valitsusele palve, et saada staabi- ja tagalakeskuse rajamiseks vajalik raha. Vabatahtliku riigikaitse toetuseks soovib organisatsioon kuni kümne miljonit lisaeurot.

Pärnu malevapealik ja Lääne maakaitseringkonna pealik Rasmus Lippur selgitas sel nädalal valitsusele esitatud pöördumises, et uue maja ehitus on olnud Kaitseliidus päevakorras juba üle kümne aasta ja ühendhoonet on väga vaja, täitmaks malevale seatud eesmärke.

Lippur märkis, et liikmete arvult on Pärnumaa suuruselt kolmas malev Kaitseliidus, kahel suuremal ja mitmel väiksemal maleval on uus või vähemalt nõuetele vastav staabi- ja tagalakeskus juba olemas. Pärnu maleva hooned on aga paigutatud üle linna: kesklinna, Ülejõele, Raba tänavale, Eametsasa ja mujalgi. Seetõttu kulub näiteks õppusele kogunemisel väga palju aega. Pealegi on hooned eakad: ehitatud valdavalt eelmisel ja üle-eelmisel sajandil.

Ehituse tarvis on Audru osavalla territooriumil Saugaserva kinnistul juba tehtud ja kehtestatud detailplaneering, koostatud ehitusprojekt ja olemas ehituslubagi.

Kaitseliidu Pärnumaa maleva teavitusspetsialist nooremleitnant Jaanus Mehikas näitas kolm aastat tagasi kinnistut Lemmetsa külas. FOTO: Mailiis Ollino

Tulevikus üksuste arvu ja varustuse koguse kasvu arvestavas staabi- ja tagalakeskuse hoonekompleksi projektis on ruumid staabile, samuti koolituste ja õppuste tarvis, laopinnad ja transpordivahendite hoiustamise ala. 4,39hektarisele alale kavandatud 3429ruutmeetrisesse kompleksi tuleks veel nii lasketiir kui nõuetele vastav relvahoidla. Kui ühendhoone valmis, võõrandaks malev aga senised hooned, mida enam vaja poleks. Välja arvatud Pikk 20 ajalooline administratiivhoone, kuhu jääksid noorteorganisatsioonide ja esindusruumid.

Lippur juhtis valitsuse tähelepanu asjaolule, et vastavalt Kaitseliidu kinnisvara arengukavale aastateks 2017–2022 pidi ehitus algama juba mullu. Teised selles käsus mainitud objektid on Lippuri selgituse kohaselt kas valmis või valmivad kohe.