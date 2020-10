Virtsu Vanalinna sadamas valvab uus kaater

Sel suvel said vabatahtlikud ühendused PPAst taotleda ameti kasutusest välja arvatud vahendeid. Muu hulgas oli pakkumisel ligemale 20meetrine, juba hulga aastaid Hiiumaa piirivalvurite käsutuses olnud alus PVK-025. Põhjus asjaolus, et PPA ametnikud said omale uued kaatrid: senistest kiiremad, väiksemad, ökonoomsemad ja üldse igati nüüdisaegsemad.