Linn taunib alkoholimüügi piirangutest möödahiilimist

Hiljaaegu hakkas Eestis kehtima üleriigiline öine alkoholimüügi keeld, et piirata koroonaviiruse levikut. Ent taas on lõbustusasutused leidnud mooduse sellest mööda hiilida, näiteks siinsamas Pärnuski võib oma alkoholiga peole minna. Kui nii mõnegi meelelahutuskoha pidaja ütlust mööda vastab teguviis seadusele ja on ainus viis praegu ellu jääda, ei jaga kõik sellist arvamust. Nõnda soovitas terviseamet siiski piirangute mõttest lähtuda. Pärnu linnapea aga leidis, et säärane vangerdamine ei ole praegu kohane.