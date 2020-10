Lääneranna vald jätab pidustused ära

“Otsus jätta sündmus ära ei tulnud kerge südamega, kuid see võeti vastu seetõttu, et sündmusele oli oodatud rohkelt osalejaid igast vanusegrupist,” ütles Lääneranna vallavanema asetäitja Margus Källe.

“Me hoolime oma kodanikest väga ja soovime, et nad kõik jääksid terveks. Just seetõttu oleme võtnud seisukoha, et jätame ära need üritused, kus oodatav külaliste arv on suur ega ole võimalik täita kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas rahvast hajutada,” lisas Källe.