Kaitseliidu Pärnumaa maleva noorteinstruktori Mehis Borni sõnul on näitusel kõiksugused esemed kogu perioodist: organisatsiooni loomisest 1930. aasta mais kuni tänapäevani. Välja on pandud vormielemente, dokumente, tunnistusi, laagrimärke ja muud. “Sõjaeelne periood on ehk isegi paremini kaetud kui taasiseseisvumise aeg,” märkis Born. Lisades, et noorkotkastel polnud väga palju asju ei sõja eel ega ole praegugi: tegemist oli ja on ju ikkagi koolipoistega, kellel kõik alles ees.