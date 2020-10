Tori aukodaniku tiitli pälvis tuntud loodusmees

“Varsti panen lipsu ette,” muheles vastne aukodanik, kes tiitlist kuulis eile pärastlõunal, kui üks Tori volikogu liikmeist talle helistas. “See oli ootamatu. Ma kujutan ette, et võiks vanematele inimestele seda (tiitlit) jagada või siis noortele, kui nad on sportlased. Võib-olla ma olengi siis juba vana ...”

Samuti on Ruukel hoidnud ühepuulootsiku -ehk haabjakultuuri. Tänu temale on säilinud vanade haabjameistrite kogemused, mida nüüd antakse edasi järeltulevatele põlvedele.

Tänavune aasta tegija Argo Juske on aastaid juhatanud Tori rahvamaja ja olnud samas tegev ruumide dekoreerijana. Tema kujundatud ruumid on saanud omamoodi kaubamärgiks kogu Tori valla sündmustel ja koduvallast kaugemalgi. Juske ideid iseloomustavad piiride puudumine, eripärased lahendused ja loovus.

Juske teene on see, et Toris ei asu rahvamaja ainult vanas magasiaidas, vaid kogu piirkonnas. Olgu see raba, põrgu, park, kirik, muuseum või puukuur. Tänu temale on Pärnumaa rongkäik viimastel tantsu- ja laulupidudel saanud silmatorkavalt omanäoline.