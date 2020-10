Puhumisreidil tabati kaks napsist juhti ja kiiruseületajaid

Pärnu politseijaoskonna välijuhi Ivo Haava sõnul väärib tähelepanu, et esimene alkoholi tarvitanud juht tabati kohe kella 7.30 paiku, kui Sindi piirkonnas reidi alustati. Tegu oli teise sõidukiga, mille sohvrit kontrolliti. “Juht tunnistas, et oli eile õhtul tarbinud alkoholi, kuid arvas, et on kaine,” lausus Haav.