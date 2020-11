Ülikool annetas Pärnu kiprile teenetemärgi

Laevu, mida roolida, on Kursi käsutusse antud kolm ja ülikoolirahvast tema sõnade kohaselt lugematu hulk, kes koos temaga on läbi aastate õnnelikult merel käinud, tormituuligi kogenud. Paljud neist on saanud ­kapteni headeks tuttavateks, sõpradekski.

“Mul on tulnud tagasi hoida teadlasi, kes on tahtnud tugevat tormi trotsides merele minna, sest tihe töögraafik ajab tagant ja vaja on ilmaolude kiuste kokkulepitud ajaks saartelt suurele maale tagasi jõuda,” meenutas Kurs. “Siis on tulnud kapteni sõna laevas maksma panna, sest inimeste julgeolek on hilinemisest tähtsam.”