Ebaseaduslik töötaja pages ametnike eest tualetti

Petersi selgituse kohaselt on väga oluline, et tööandjad teeksid välismaalasi palgates selgitustööd. “Muidugi on see ka inimese enda vastutus, kuid tööandja peaks olema huvitatud sellest, et välismaalastest töötajate tegevus oleks seadusega kooskõlas. Nii saab olla kindel, et ettevõttel ei teki hiljem teenuse osutamisega probleeme, ja tagada usaldusväärsuse klientide silmis,” rääkis ta.