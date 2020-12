Häädemeeste tunnustab külaseltsi eestvedajat

Valla kultuuripreemia saab Häädemeeste seltsimaja juhataja ja noorsootöötaja Aigi Treumuth, kes on suutnud hoida elus pikaaegseid traditsioone, luues samal ajal juurde uusi ja huvitavaid sündmusi. Ta on kaasanud noori nii osalema kogukonna sündmustel kui panustama nende ettevalmistusse ja korraldusse. Samuti on Treumuth edukalt vedanud vallas toimuvaid festivale.