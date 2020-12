Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht heiskab vallakeskuses lipu

“Õnnelik 100. registreerija oli Saarde vallavalitsus, kellele lipu esmaspäeval pidulikult üle anname,” selgitas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht-kommunikatsioonijuht Hanna Hinrikus, kes rõõmustas, et kampaanias osaleti oodatust rohkemgi ja lipp jõuab 107 registeerununi.

Annast märkis, et pidulik lipuheiskamine tuli vallale üllatusena. “Kindlasti on see tore sündmus,” sõnas Annast.