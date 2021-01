Kui esiti lootis Aija, et ligemale kolme meetri kõrgune ja kolmest 2,5 meetri laiusest ja ühest 1,2meetrisest tükist koosneva pannoo saab maha võtta eraldi osadena, selgus kohapeal, et kunstiteost ei saa osadeks võtta ja see tuleb seinalt kätte saada ühes tükis.

“Pannoo on kinnitatud konksudele. Veel ei tea, millises seisukorras need on. Võib-olla on midagi kinni roostetanud,” seletas Aija. “Kolmekesi ei jõua puitraamile kinnitatud pannood tõsta, vaja on rohkem abilisi.”