Kõige rohkem märgiti ära Lääneranna valla esindajaid. Sealne noortevolikogu on aasta osaluskogu ja õpilasesinduse nominent, aasta noortelaagri nominent on “Lääneranna noortekeskuse suvelaager 2020” ja aasta panustajaks pürib MTÜ Kõmsi Külaselts.

Aasta avatud noortekeskuse nominent on Sauga avatud noortekeskus, on tegutsenud juba 14 aastat ja toimetab väga erinevates valdkondades. Noortekeskus on alati avatud suhtumisega ja teeb koostööd eri osapooltega. Korraldatakse mitmeid ühissündmusi valla- ja maakonnaüleselt. Noortekeskus panustab nii riigi kui rahvusvahelisel tasandil ning osaleb eri projektides.