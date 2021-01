Elanikud saavad öelda sõna sekka Pärnu üldplaneeringu koostamisel

Koostatav üldplaneering on esimene omalaadne, kuna hõlmab esimest korda kogu Pärnut ehk keskuslinna ning Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavalda.

Eesmärk on arendada kogu Pärnu linna haldusterritooriumi terviklikult ja panna piirkondlikke erisusi ja vajadusi arvestades paika ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused.

Linnavalitsus soovib üldplaneeringu visiooni koostamisse kaasata ka Pärnu elanikke. “Üldplaneering on üks tähtsamaid kohaliku omavalitsuse arengut suunavaid dokumente ja puudutab suuremal või vähemal määral iga linnaelanikku. Seetõttu on üldplaneeringu visiooni väljatöötamisel väga oluline linnaelanike aktiivne osavõtt. Soovime kohalikke kaasata juba varases etapis, et saada lähteseisukohtade tarvis väärtuslikku materjali,” ütles Pärnu linnaarhitekt Henri Eessalu.