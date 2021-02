HUUBi juhataja Eerik Hannus rõõmustas tunnustuse üle ja ütles, et tiitel annab kinnitust, et noortekeskus teeb õiget asja.

“Aasta teo tiitel noorsootöös võtab meie aasta väga ilusasti kokku. Tõepoolest oli aasta täis saavutusi, näeme, et meie tegemised on toonud meile ja teistele palju rõõmu ja mõjutanud Pärnu noortevaldkonda korralikult,” lausus Hannus. “Kindlasti jätkame õige asja tegemist, arendame tugevalt nii Pärnu noortevaldkonda kui ka HUUBi ennast:

Sauga avatud noortekeskus on tegutsenud juba 14 aastat ja toimetab eri valdkondades igal rindel. Noortekeskus on alati avatud suhtumisega ja koostööaldis. Seal korraldatakse valla- ja maakonnaüleseid ühisüritusi. Keskus panustab noortesse nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ning osaleb projektides.

“Oleme väga tänulikud, et meie panust kohalikku noorsootöösse on märgatud,” märkis Sauga avatud noortekeskuse juhataja Reelika Rüütli. “Selline tunnustus motiveerib jätkama veel suuremate ja hulljulgemate projektidega.”

Lääneranna noortekeskuse suvelaagrit on korraldatud juba viis aastat ning igal aastal võtab sellest osa ligemale 50 noort nii Lääneranna vallast kui ka mujalt Eestist. See jaguneb tantsu- ja meedialaagriks ning eesmärk on toetada noorte ettevõtlikkust ja osavõtlikkust. Peale laagrit algatati uus koostöömudel, mille tulemusena toimus noorte inspiratsioonipäev “Minu südame hääl”. Laagri toimumisse panustasid kõik valla noorsootöötajad. Sellel aastal andis laager kahele noorele tõuke asuda Lääneranna valda elama.