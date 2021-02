Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler Kristi Talving märkis, et vingugaas on nähtamatu vaenlane ja õigeaegne märguanne hoiab ära kõige hullema. “Paraku tuleb endiselt aeg-ajalt meelde tuletada, kui karmid võivad olla vingugaasi põhjustatud tagajärjed inimese elule ja tervisele ning miks on oluline varustada gaasiseadmega kodu vingugaasianduriga,” lausus ta.