Pärnumaa tantsupidu otsustati lükata aasta võrra edasi

Kunstiline meeskond otsustas tantsupeo aasta võrra edasi lükata. Eensalu märkis, et augustisse või sügisesse seda pidu planeerida ei saa, sest ligemale pool tantsijatest on koolinoorte kollektiivid ja nõuda, et kooliõpetajad või õpilased peaksid veel suveks endale kohustusi võtma, ei tundu eriti mõistlik. lmselt ei saa paljud kollektiivid sel hooajal aktiivselt tantsuproove teha, seega loodetavasti saab sügisest jätkata sealt, kust ennist pooleli jäi.

Peo lavastaja Ingrid Jasmin lisas, et see on esimene maakonna tantsupidu, kus ta saab olla pealavastaja rollis. "Olen oma loomult maksimalist ja ei tahaks kuidagi harjuda mõttega, et peame sel kevadel tegema pidu, kus kõik on poolik – platsil on puudujatega rühmad, tantsud ei ole selged nii, et tantsijad saaks nende sooritust nautida ja võibolla ei saa me publikutki lubada. See ei oleks enam tantsupidu selles tähenduses, millega oleme harjunud," nentis ta.