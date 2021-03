Idee sisekaitselise ühendõppeasutuse loomiseks jäi ministeeriumi toetuseta

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) ning paikuselaste vaheline vaidlus aleviku keskele politseikooli autodroomi rajamise üle käib endiselt. Lootust kohtust vastuseid saada on alles kevadel, kuid sellegi otsuse saabudes ei pruugi tegu olla lõpliku tõega, sest asjaosalised võivad selle vaidlustada.

Nõnda on suvepealinna juhtidel tekkinud mure, et õppeasutus kolib maakonnast koguni minema. Seda kartust on väljendanud mullu näiteks Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni ­liikmed piirkondliku arengu komisjonile tehtud ühispöördumises. Selle aasta alguses ka linnapea Romek ­Kosenkranius.