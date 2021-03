Mikk Pikkmets nimetati postuumselt valla aukodanikuks

2017. aastal ilmunud Lääneranna Teatajas küsiti temalt, mida te soovite järgneva nelja aasta jooksul Lääneranna vallas muuta või ellu viia. Vallavanema vastus oli: “Neli aastat tundub esmapilgul päris pikk aeg, kuid, arvestades uue valla väljakutseid, jääb sellest kindlasti väheks. Esmane ülesanne on uus kooslus kiiresti ja ühtlaselt tööle saada, et nelja aasta jooksul tekiks neljast erinevast piirkonnast üks suur tervik. Selle eelduseks on head ühendused ja teed ning kõigile võrdselt tagatud kvaliteetsed teenused. Lisaks on veel terve rida juba pooleli olevaid asju, mis vajavad edukalt lõpule viimist: tänavavalgustuse renoveerimine, katlamajade renoveerimine, soojustrasside vahetamine, tööstusalade arendamine ja veel mitmed teised objektid.”