Tori vald algatas juba veebruari alguses Mõisale kuuluva JMB Investeeringute OÜ taotlusel detailplaneeringu, rajamaks Aresse mainitud hoonekompleks. “Uue Via Baltica Are piirkonna mahasõit on projekteeritud meie valduses oleva maatüki kõrvale ja nii tekkis mõte, et see maa sobiks rohkem kiirteeäärseks teenindusjaamaks kui metsamajanduseks,” selgitas Mõis, kes on pärit Are lähedalt Lepplaanest ja kasvatab kodukandis metsa muu hulgas kõnealusel maatükil, mis asub Arest mõnesaja meetri kaugusel. “Nii et sõidan Arest läbi väga tihti ja asula probleemistikust on tekkinud oma vaatenurk,” sõnas ärimees.