Pärnu Rääma elanik Peeter Saunpere on pahane, et AS Eesti Keskkonnateenused plaanib Raba tänavale ehitada jäätmekäitlusjaama. Selleks püstitas ettevõtte suure kilehalli ja paigaldas sinna prügipressi, kuid linnale esitas hoopis taotluse see laona kasutusele võtta.