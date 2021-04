Pärnusse ei tule enne maid suurt vaktsineerimispunkti

Arutelul terviseameti, haigekassa ja sotsiaalministeeriumiga anti Pärnu linnale soovitusi, mida teha, kui Eestisse saabub nii palju vaktsiini, et talgukorras kaitsepookimisi teha. Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnul saab Pärnu haigla praegu maakonda tulevate vaktsiinikogustega ise hakkama. Samuti aitavad vaktsineerida erameditsiini pakkujad.

Kui vaktsiinikogused suurenevad, on linnal kokkulepe terviseametiga, et neist antakse sellest aegsasti teada.

Kosenkranius märkis, et selliste vaktsineerimistalgute puhul on suurim küsimus personalis ja teavitamises. Eesmärk on vältida olukorda nagu möödunud nädalavahetusel Tallinnas.