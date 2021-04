Kuus põlispuud võetakse kaitse alla

Sellest nädalast kuni aprilli lõpuni on avalikul väljapanekul plaan, millega kavatsetakse kaitse alla võtta Eespere künnapuu, Puhtu tamm ja Puhtu mänd ning kolm Lindi pärna. Samuti on kavas täpsustada 75 juba kaitstava looduse üksikobjekti asukohta ja määrata neid ümbritsevate piiranguvööndite ulatus.

Eassalu külas asuv Eespere künnapuu on muljet avaldavate mõõtmetega ja väga heas seisukorras. Tegu on tõenäoliselt kõige suurema rinnasdiameetri ja ümbermõõduga (504 sentimeetrit) künnapuuga Pärnumaal. Sealhulgas on see arvestatavate mõõtmetega Eestigi mõistes. Puu kõrgus on 31 meetrit.

Puhtu mänd asub Lääneranna vallas Virtsu alevikus Puhtu-Laelatu looduskaitseala sihtkaitsevööndis. Männi kõrgus on 21 meetrit, ümbermõõt 375 sentimeetrit ja võra läbimõõt 15,5 meetrit. Tegu on ilusa ja massiivse puuga, mille vanus küünib põlispuude projekti käigus tehtud ekspertiisi andmetel umbes 360 aastani. Üldseisund on nii vana puu kohta hea.

Puhtu tamm asub männist vaid mõnesaja meetri kaugusel. Tamme kõrgus ja võra läbimõõt on 24 meetrit ning ümbermõõt 490 sentimeetrit. Tegemist on ilusa, dekoratiivse, laiuva võraga ja heas üldseisundis puuga. Selle puu vanuseks hinnatakse ligikaudu 400 aastat.

Lindi külas võetakse kaitse alla kolm muljet avaldavate mõõtmetega ja rahuldavas seisukorras pärna. Neist esimene asub Lindi oja kaldal ning haruneb 1,3 meetri kõrgusel kolmeks, harud on seest tühjad ning tüvedel kasvavad torikseened ja pahad. Selle puu kõrgus on 36,5 ja ümbermõõt 7,3 meetrit.

Teised kaks pärna asuvad koolimaja läheduses. Neist üks on väga heas seisus, küll aga on puu alumisi oksi varem saetud. Selle puu kõrgus on 27 ja ümbermõõt 4,21 meetrit. Kolmas on seest juba tühi, puu kõrgus on 32 ja ümbermõõt on 4,02 meetrit.

Arvatakse, et nende puude vanus on umbes 480 aastat, kuna pärnad on pärit ajast, mil teadaolevalt rajati mõisa juurde pärnade park.

Kaitse alla võetavate puude väärtus seisneb muu hulgas märkimisväärsetes mõõtmetes. Lisaks mitmekesistavad suured üksikpuud maastikku ja pakuvad silmailu. Puudel on aga ka ökoloogiline tähtsus, kuna nad pakuvad elupaika ja kasvukohta paljudele elustikurühmadele.

Puhtu mänd ja tamm asuvad Puhtulaiul, mis võeti krahv Alexander von Keyserlingki eestvedamisel juba 1939. aastal looduskaitse alla. Olles üks osa laiu eripärasest kooslusest ja ajaloost, on Puhtu tammel ja männil ka ajaloolis-kultuuriline väärtus.