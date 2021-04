Politsei võttis Pärnus rajalt maha mitu kõrvaliste asjadega tegelnud autojuhti

Pärnu politseijaoskonna välijuhi Robert Tiisleri sõnade järgi tuvastasid politseinikud seitsmel korral, et juht tegeleb millegi kõrvalisega. “Inimene kas rääkis roolis telefoniga või näppis oma nutiseadet,” rääkis Tiisler.

Tiisleri jutu järgi tõid juhid peamiseks vabanduseks, et nad võtsid telefoni kätte vaid korraks või tegemist oli olulise kõnega. Välijuhi hinnangul näeb ta oma töös, et väga paljud inimesed on siiski eeskujulikud ja keskenduvad roolis vaid liiklusele. Kuid endiselt leidub autojuhte, kes kõrvaltegevusega seotud ohte alahindavad. “Tegelikult piisab autoroolis olles tähelepanu hajumiseks ühest hetkest,” märkis Tiisler.