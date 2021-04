Tegemist on nelja-aastase taotlusvooruga (2019–2022), mis lõpeb tuleval aastal, ja igal aastal pärast aruande kinnitamist annab riik linnale oma osa ehk 40 000 eurot. Järgmisel aastal peaks riigilt tulema viimane, neljas osa.

Põhimõtteliselt on Reiu–Raeküla kunstlumerada nüüdseks valmis ehitatud. Peamised investeeringud olid valgustatud liikumisradade rajamine ja kunstlume tootmisvõimekuse loomine.

„Tänu sellele riiklikule toetusele ja erasektorigi abil on juba korrastatud ja nüüdisajastatud paljusid maakondlikke tervisespordikeskusi, näiteks Pärnus,” sõnas kultuuriminister. “Viimane hea talvehooaeg tõestas, et tervisespordikeskused on inimeste seas populaarsed, seda näitas ka spordisõprade rohkus korrastatud ja valgustatud suusaradadel.”