“Kuna tegemist on meie kodutänavaga, kus meie isad ja vanaisad on kalurid olnud, ja kogu see jõeäärne elu on meid lapsest saati saatnud, siis lähteülesanne oli suhteliselt kohe paigas: kunstiteose pealt leiab punase kalapaadi, mis praegugi jõe peal paadisilla kõrval seisab,” märkis ettevõtmise eestvedaja Kaydi Tomson.