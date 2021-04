Loodusmaja akvaariumi kolimisel tekkisid töötajatel mürgistusnähud

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Maris Mooritsa teatel ei ole praegu kinnitatud, et tegemist on palütoksiiniga, kuid Eesti teadlaste sõnul on see kõige tõenäolisem mürgistuse põhjus. Akvarist, kes akvaariumi sisse seadis, viibib haiglaravil. Viiel töötajal, kes samal ajal majas viibisid, on samuti ilmnenud mürgistusnähud.