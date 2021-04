Mürgiga saastunud loodusmajas tuleb teha suurpuhastus, mürgistusravi vajas üheksa töötajat

Mertsin lisas, et nüüdseks kõigi tervis taastub: akvarist, kes korallidega otseselt kokku puutus ja kes oli kõige raskemas seisus, saab täna haiglast kodusele ravile. Teised töötajad, kes asusid sel ajal teistes ruumides, pääsesid pärast haiglas esmaabi saamist kodusele jälgimisele nädalavahetusel.

“Nelja päeva jooksul on haigusnähtude ägenemise kõige kriitilisem periood. Täna on neljas päev ja kõik töötajad, kaasa arvatud akvarist, on koju pääsenud. Loodetavasti nad tervenevad ja tüsistusi ei teki,” lausus Mertsin.