Minister tunnustas mullu kümme elu päästnud mehi

Õnneks ei juhtu aasta vabatahtliku merepäästerühma teenindusalas palju mereõnnetusi, kuid kui juhtub, siis just nemad on esmareageerijad. Mullu kaasati rühm seitsmele merepäästesündmusele ja kokku päästeti kümme inimest. Käesoleva aasta alguses on ühingu merepäästeüksus aidanud lahendada ühte jäältpääste juhtumit ja ennetanud mitut õnnetust hapral merejääl. Seltsi liikmed aitavad ennetada ja tõrjuda ka tulekahjusid.

Siseminister Kristian Jaani ütles, et tema silmis on siseturvalisuse vabatahtlikud väga olulised ja kuigi Eestis leidub tuhandeid vabatahtlikke, ei ole neid kunagi liiga palju.

„Vabatahtlike olemasolu näitab, kui tugev on riik, kus me elame,” rääkis siseminister. „Mida enam tegutsevad vabatahtlikena eri tausta ja kogemusega inimesed, seda paremaid lahendusi leitakse ja seda paremini suudame õnnetusi ennetada ja kiiresti abi anda. Suur tänu teile, head abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad, merepäästjad ja naabrivalve, teie panuse ja südamega tehtud töö eest!”

„Meie eesmärk siseministeeriumis on luua mitmekesisemaid võimalusi vabatahtlikuna tegutseda. Tahame pakkuda kriisiolukordi lahendavatele vabatahtlikele paremat varustust, väljaõpet ja hädavajalikke sotsiaalseid tagatisi. Meie siseturvalisuse võrgustik peab olema tugev, et ükski hädasolija ei jääks abita, oht märkamata ning et kriisides oleksime valmis tegutsema kiirelt ja oskuslikult. Ikka selleks, et päästa ja säästa elusid,” kõneles asekantsler.