20 sihtkohta kogu riigis ootavad täna matkama

Matkaradu on kolmes raskusastmes pikkusega kuus, 10–12 ja 12–15 kilomeetrit. Rajad on märgitud NaviCupi rakendusse ja kõigil huvilistel on võimalik selle abil täna läbida etteantud vahvaid kontrollpunkte.

Eesti skautide ühing on üle 1000-liikmeline noorteorganisatsioon, mis kuulub skautide maailmaorganisatsiooni, millel on üle 50 miljoni liikme. Püha Jüri on skautide kaitsepühak ja seepärast tähistavad nad kevaditi just jüripäeva.