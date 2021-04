Pärnumaa jahimeeste liidu juhatuse aseesimehe Jaanus Põldmaa jutu järgi on siin mail metssigade arvukus Aafrika seakatku st tingitult langenud ja küttimismahtu keeruline prognoosida. “Sead liiguvad üllatavalt palju eri piirkondade vahel, sest neil on selleks vähese arvukuse tõttu ruumi,” viitas Põldmaa asjaolule, et üldiselt elavad metssead kindlal territooriumil.