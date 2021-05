Mullu juunis toimunud Lihula tragöödia pani avalikkust küsima, kas relvaluba antakse meie riigis kergekäeliselt ja taustakontroll on napim, kui peaks. Toonane siseminister Mart Helme (EKRE) märkis pärast juhtunut, et relvaloa väljaandmise korras on mingisugune lühis ja tuleb välja selgitada, milles see seisneb, et olukorda parandada.