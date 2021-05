Ilmateenistus andis Eestile äikesehoiatuse

Homme on Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm, üksikuis paigus võib sadada hoovihma. Ida pool on pilves selgimistega ilm ja vahetevahel sajab vihma, tõenäoline on äike. Õhutemperatuur jääb homme vahemikku 12–17 kraadi, Ida-Eestis tõuseb kohati 20 kraadi lähedale.