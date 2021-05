Sindi linnas on juba mõnda aega väldanud haljastustööd. Viimasel paaril päeval on hoogsalt pügatud puuvõrasid nii, et lehtegi ei jää külge. Osa sintlastest ei ole rahul, et valla tellitud haljastustöid tehakse keset lindude pesitsusaega, mil metsades kehtib raierahu.