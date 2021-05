Pärnu politseijaoskonna liikluse ja sisepiirigrupi välijuht Ivo Haav nentis, et kõige enam tuleb politseil tähele­panu pöörata juhtumitele, kus elektritõukerattaga sõidab korraga kaks inimest. “Sellistes olukordades oleme sõitjatele selgitanud, et elektritõuke­ratas on mõeldud kasutamiseks ainult ühele inimesele,” sõnas Haav, põhjendades, et kahekesi sõites väheneb kergliikuri juhitavus.