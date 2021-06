Koroonaviirusesse nakatumise arv on viimase nädala jooksul Pärnumaal jõudsalt vähenenud. Teiste piirkondadega võrreldes on nakkusjuhte rohkem Lääneranna vallas, kus kümne päeva jooksul on tuvastatud 15 nakatunut. Nakkusjuhtude suhtarvult on see kant Eestis kolmandal kohal.