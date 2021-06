Öösel põles Häädemeeste kandis mets

Kell 00.13 teatati, et Orajõe külas põleb mets. Päästjate saabudes põles 50 meetri pikkuselt ja 10 meetri laiuselt teeäärne metsaalune. Viimased tulekolded kustutati pritsumeeste poolt kell 2.07.

Juunikuu on olnud suviselt soe ning võrdlemisi kuiv, mille tõttu on loodus muutunud tuleohtlikuks – Pärnumaal on tänase seisuga keskmine tuleoht.