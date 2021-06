Alanud on vastuvõtt Tartu ülikooli

Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk leiab, et kõrgharidus on parim investeering, mida tulevikku silmas pidades teha. “Elus tervikuna ja sel aastal eriti on palju ebakindlust. Kooli lõpetamine ja uue valik lisab määramatust veelgi. Pole teada, kuidas läks lõpupingutus, kas soovitud erialale sisse saab ja kas see on üldse õige valik. Määramatust ei õnnestu elust kaotada, kuid saab arendada oskust sellega toime tulla. Ülikool on selleks suurepärane koht,” lisas Valk.