Nooruke Rossa oli varjupaika saabudes kõhn ja arglik. Kvaliteetse toidu ja igapäevase sotsialiseerimisega on temast kiresti saanud ilus, inimese vastu huvi tundev ja paisid nautiv kassike. Miisu sobib elama teiste rahulike kassidega.

Rossa kasukaga kiisusid kutsutakse kilpkonnamustriliseks: kilpkonnakassid ehk kilpsud on levinud arvamuse kohaselt oma inimeste suhtes väga kaitsvad ja üldiselt jutukad. Pealegi olevat nad Kalade tähtkuju hingeloomad.

Et leida loomale parim kodu ja veenduda, et lemmiklooma võtmine on läbi mõeldud otsus, tuleb huvilisel varjupaiga kodulehel täita ankeet.