Maastikupõlengud võivad tekkida väga erineval põhjusel, kuid eeskätt on need inimtekkelised. “Maanteeäärsed maastikupõlengud võivad kuival ajal alguse saada näiteks autoaknast välja visatud suitsukonist,” tõdes päästeameti kommunikatsioonijuht Maris Moorits. Hoolimata vihmavalingutest on suur osa Eestist endiselt suure või äärmiselt suure tuleohuga piirkond. “Palume inimestel olla ettevaatlikud ja mõelda enne suitsukoni aknast välja viskamist või metsas lõkke süütamist,” rõhutas päästeameti esindaja.