Suvitajad kurdavad räpase ranna, linnavalitsus puhkajate käitumise üle

Käes on rannahooaja tipp ja Pärnu randa külastab iga päev tuhandeid inimesi, kellest jääb maha suurel hulgal prügi. Külastajaid on palju ja prügikastid täituvad väga kiiresti. On üsna tavaline, et äsja tühjendatud kast saab tunni–paariga taas täis. Varesed tõmbavad toidujäätmetega määrdunud prügi poolavatud kastidest välja ja võibki juhtuda, et kasti ümbrus on üsna ruttu räpane.