Ingrid ja Tarmo Alt (pildil) on ­Oldi laagrit korraldanud juba pea 20 aastat. FOTO: Dmitri Kotjuh

“Nüüd selles valguses enam ei julge öelda, et me ei alusta menetlust,” sõnas terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkam eile ennelõunal. Pea kolm ööpäeva pärast seda, kui amet teavitas avalikkust, et Pärnumaa lastelaagris puhkes koroona­puhang. Laagri kahes vahetuses osalenud 79 lapsest oli selleks ajaks nakatunud 29.