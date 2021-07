Populaarseks saanud elevantidel keelati turnimine

Juuli keskel paigaldati Rannaparki, rannahoone juurde viiva tee äärde kolm elevandikuju, mis jäävad möödujad rõõmustama ka pärast suve lõppemist. Elevandid on osutunud väga populaarseks, nende juures on sageli palju pildistajaid.

“Kahjuks sai elevantidest populaarne turnimispaik, kujude otsa kippusid ronima isegi täiskasvanud. Turnijad õigustasid end sellega, et kujude juures pole ronimist keelavat silti,” teatas Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar. ”Nüüd on sildid paigas ja võimalike vandaalide tähelepanu juhitakse sellele, et pargis on videovalve.”