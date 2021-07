Võiste lähistel jäi kadunuks kaatrilt ujuma läinud mees

Merevalvekeskus sai kella eile 13.25 ajal teate, et Võiste sadamast ligi pooleteise kilomeetri kaugusel on vees 36aastane mees, kes esialgsetel andmetel läks kaatri pealt ujuma, kuid paraku triivis veesõiduk temast eemale ning ta ei saanud enam kaatri peale tagasi ja jäi kadunuks. Pardal oli veel naine ja kaks last.