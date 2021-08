Kas tõesti kiusab seadus leinavalus omakseid?

“Sa pead oma nime hauatähiselt eemaldama, sest sind sinna ei maeta!” – sellise vastuse sai kevadel leseks jäänud vanaproua Kaja Must oma lahkunud abikaasa õelt. Üks kurvemaid asju siin elus on lähedase ja armastatu kaotamine, eriti traagiline on olukord siis, kui leinajad ei suuda pärast matuseid lahkunut puudutavates küsimustes kokkuleppele jõuda.