Eeloleva nädala esimeses pooles tuleb arvestada sajuga

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva Põhja-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, Lõuna-Eestis on pilvisem. Mõnel pool sajab vähest vihma. Puhub kirdetuul 3– 9 meetrit sekundis. Sooja tuleb 10–16 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub kirdetuul 5-10, rannikul puhanguti 12–15 meetrit sekundis. Sooja on 16–21 kraadi.

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Puhub kirdetuul 4-10, Lääne-Eesti saartel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb 11–16 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub kirde- ja idatuul 4–10, Lääne-Eesti saartel iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on oodata 16–21 kraadi.