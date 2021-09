Seire tulemustest ilmneb, et Pärnus on viiruse levik mõõdukas. FOTO: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

Ehkki Tartu ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused näitavad viiruse koguse kasvu, on kodumaakonnas seis võrreldes eelmise nädalaga paranenud. Reoveeuuringu kaarti silmates on näha sedagi, et Pärnumaa reovesi on peaaegu viirusevaba ja üks riigi puhtamaid.