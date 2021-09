Soomaal loodusturismi edendav Aivar Ruukel rõõmustas, et looduspargis on seeni tänavu palju, ent ohtralt on seenelisigi. Nii on mehe sõnutsi teinekord raske leida metsa, kus poleks juba ees sissetallatud radu ja lõigatud seenejalgu. “Tuleb leida uusi kohti ja siis on saak rikkalik,” tõdes ta.