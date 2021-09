Sindis ja Saugas saab lugemisvara kätte kontaktivabalt

Kontaktivaba süsteem kogub aina populaarsust ja üks esimesi kappe avati Pärnu keskraamatukogu ees mullu detsembris. Raamatukogu turundusjuhi Krista ­Visase selgitust mööda ajendas kappi püsti panema tõik, et pärnakas on usin lugeja, kuid igaühele ei sobi kogu lahtiolekuajad. Selline mure ilmnes oktoobris korraldatud kliendiuuringust, kus lugejad kurtsid, et sooviks raamatuid laenutada ööpäev läbi, kuna tihti ei luba just töö seda päeval teha.